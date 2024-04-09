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Муниципал 20:13

В Петербурге начали рассматривать дело о мошенничестве в отношении экс-главы МА МО "Купчино"

фото ЗакС политика В Петербурге начали рассматривать дело о мошенничестве в отношении экс-главы МА МО "Купчино"

Во Фрунзенском районном суде Петербурга 9 апреля начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главы местной администрации МО "Купчино" Константина Борисова и предпринимателя Константина Жолобова. На первом заседании прокуратура озвучила обвинение. Фигурантам вменяют 14 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) с билетами на праздники для жителей Купчино. Гособвинитель насчитал ущерба на 22 млн рублей. 

Поводом для уголовного дела послужили муниципальные контракты на покупку билетов на различные мероприятия в 2022 году. Согласно тексту обвинения, Борисов поручил сотруднику местной администрации осуществить покупку на определенную концертную программу в некотором объеме. Поставщиком был Жолобов, генеральный директор ООО "Транзит Тур Лайн". Последний в свою очередь якобы закупал меньшее количество билетов, чем изначально планировалось. 

- Далее Борисов и Жолобов, пользуясь своим служебным положением, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств местного бюджета, подписали акты об оказании услуг, <...> согласно которому "Транзит Тур Лайн" обязательство по указанному муниципальному контракту выполнил в полном объеме, - многократно повторял гособвинитель на заседании. 

"Лишние" средства фигуранты якобы использовали по своему усмотрению, резюмировал представитель прокуратуры. Оба фигуранта не признают вину. 

- Виновным себя не признаю, ни в какие сговоры не вступал, все концерты проходили. Все делалось по закону, - заявил Борисов. 

Прокуратура также настаивает на взыскании с обвиняемых всей суммы ущерба. Их имущество арестовано. Сами фигуранты находятся под домашним арестом. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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