Дело о повреждении воинских захоронений в поселке Тельмана пересмотрят

В Ленобласти Третий кассационный суд общей юрисдикции поддержал позицию прокуратуры и признал незаконным декабрьское постановление об отмене приговора, вынесенного бизнесмену Юрию Мацко. В сентябре прошлого года бывший директор ООО "ЭврикаЛ" был осужден по делу о повреждении воинских захоронений в поселке Тельмана (п "б" ч. 2 ст. 243.4 УК).

Первоначальное наказание для предпринимателя представляло собой штраф в размере 2,4 млн рублей. Как установили следствие и суд, Мацко, действуя с целью извлечения прибыли, не остановил земляные работы и проявил неуважение к предкам.

Дело заново рассмотрит Ленинградский областной суд, отменивший приговор Тосненского городского суда.

Фото: ЗАКС.Ру