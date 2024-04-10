В Петербурге 10 апреля температура поднимется до +22 градусов

В Петербурге намечается особенно теплая погода с новыми температурными рекордами, об этом 10 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, температурные показатели существенно превысят не только климатическую норму, но и рекордный максимум дня. Однако вечером ожидаются сильные осадки – ливни, грозы, дожди.

Воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что выше нормы.

Он напомнил, что прошлый суточный рекорд для 10 апреля был поставлен в 1890 году. Тогда температура была +16,7 градусов.

В четверг, 11 апреля, погода будет сильно холоднее – около +10…+12, а также возможны дожди.

Фото: ЗАКС.Ру