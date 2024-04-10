"Новые люди" в Петербурге объявили сбор помощи для пострадавших в Оренбургской области

Петербургское отделение партии "Новые люди" объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области из-за наводнения, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе отделения партии.

В сообщении напомнили, что в Оренбургской области чрезвычайная ситуация, из-за паводка люди бросили свое жилье и не взяли с собой вещей. По информации на понедельник, 8 апреля, затоплены 10 168 домов. Всего эвакуировано 6 127 человек, среди которых 1 478 детей.

При этом, по информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается в среду, 10 апреля.

Чтобы помочь пострадавшим жителям, петербургское отделение партии "Новые люди" организует сбор помощи. От жителей Северной столицы ждут лекарства, одежду и обувь, средства гигиены, питание и питьевую воду, электронику и детские товары.

Прием будет осуществляться во все будни, кроме вторника, с 11 утра до 18 часов вечера, а также в субботу с 13 до 17 часов дня.

Фото: ЗАКС.Ру