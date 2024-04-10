ФАС смутили цены на учебники издательства "Просвещение"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении издательства "Просвещение" из-за цен на учебники, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным службы, издательство установило монопольно высокие цена на учебники. Среди всех издательств, как отмечает ФАС, "Просвещение" занимает доминирующую позицию на рынке школьных учебников по истории, русскому языку и биологии.

ФАС изучила доходы, расходы и объемы проданных учебников, чтобы сделать вывод о завышении цен. Издательство по антимонопольному делу может получить штраф.

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