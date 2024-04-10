Кутепов воспользовался своим днем рождения, чтобы поздравить Матвиенко

На заседании петербургского парламента 10 апреля депутаты поздравили сенатора Андрея Кутепова с прошедшим днем рождения. В субботу ему исполнилось 52 года. Кутепов решил воспользоваться правом выступления с трибуны Мариинского дворца, чтобы поздравить председателя Совета федерации Валентину Матвиенко, которой 7 апреля в день 75-летия президент присвоил звание Героя Труда.

- Нам с вами повезло, что мы работаем с ней в одном городе, и она неоднократно выступала с этой трибуны с яркими высказываниями в защиту нашего города, защиту интересов наших жителей. Поэтому я предлагаю поздравить ее в нашем лице из наших великолепных стен с этой великой наградой и поддержать решение президента, - сказал Кутепов.

После речи Кутепова депутаты начали аплодировать стоя.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру