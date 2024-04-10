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Новости 11:47

Суд ЕС отменил персональные санкции против бизнесменов Авена и Фридмана

фото ЗакС политика Суд ЕС отменил персональные санкции против бизнесменов Авена и Фридмана

Европейский суд общей юрисдикции постановил исключить российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС, об этом 10 апреля пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз суда.

В пресс-релизе сказано, что суд решил удовлетворить просьбу бизнесменов и аннулирует для них персональные санкции. Также, по мнению суда, причины, которые были указаны для включения Фридмана и Авена в список, неубедительны. 

В суде подчеркнули, что у бизнесменов есть возможность подать апелляцию на решение. Авен и Фридман находились в санкционном списке Евросоюза с февраля 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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