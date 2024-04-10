МВД РФ предупредило граждан о фальшивых приложениях банков в App Store

Министерство внутренних дел предупредило россиян о появлении в онлайн-магазине App Store для пользователей продукции компании Apple фальшивых приложений российских банков, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе киберполиции РФ.

Приложения ВТБ и "Тинькофф банка" в онлайн-магазине являются поддельными и лишь маскируются под официальные. В их оформлении используются те же цвета, а отзывы заранее накручены.

Также правоохранители напомнили, что в App Store нет официальных приложений банков, поэтому призвали не скачивать их в онлайн-магазине.

Фото: ЗАКС.Ру