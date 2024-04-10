На Дворцовой площади отремонтируют пострадавшую от туристов брусчатку

Начиная 16 апреля на Дворцовой площади стартуют работы по ремонту брусчатки, сообщил "Коммерсантъ С-Петербург" со ссылкой на главного специалиста отдела содержания дорог комитета по благоустройству Ирину Лесниченко. Восстановлением покрытия займется Центральное управление региональных дорог и благоустройства.

Всего планируется охватить работами 200 квадратных метров покрытия. Ремонт собираются выполнять локально с тем, чтобы не создавать помехи пешеходам. В результате должен быть восстановлен рисунок брусчатки.

По словам Лесниченко, Дворцовая площадь в силу своего центрального положения привлекает туристов и становится местом проведения массовых мероприятий, что сказывается на состоянии покрытия. "Также некоторые недобросовестные туристы увозят камни брусчатки с собой как подарок от города", — отметила чиновница.

Лесниченко отметила, что брусчатка на площади появилась уже в советское время, в 1977 году. Камни для ремонта будут везти из Карелии.

Фото: ЗАКС.Ру