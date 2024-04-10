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Новости 12:59

На Дворцовой площади отремонтируют пострадавшую от туристов брусчатку

фото ЗакС политика На Дворцовой площади отремонтируют пострадавшую от туристов брусчатку

Начиная  16 апреля на Дворцовой площади стартуют работы по ремонту брусчатки, сообщил "Коммерсантъ С-Петербург" со ссылкой на главного специалиста отдела содержания дорог комитета по благоустройству Ирину Лесниченко. Восстановлением покрытия займется Центральное управление региональных дорог и благоустройства.

Всего планируется охватить работами 200 квадратных метров покрытия. Ремонт собираются выполнять локально с тем, чтобы не создавать помехи пешеходам. В результате должен быть восстановлен рисунок брусчатки.

По словам Лесниченко, Дворцовая площадь в силу своего центрального положения привлекает туристов и становится местом проведения массовых мероприятий, что сказывается на состоянии покрытия. "Также некоторые недобросовестные туристы увозят камни брусчатки с собой как подарок от города", — отметила чиновница.

Лесниченко отметила, что брусчатка на площади появилась уже в советское время, в 1977 году. Камни для ремонта будут везти из Карелии.

Фото: ЗАКС.Ру


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