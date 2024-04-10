Полиция задержала подозреваемого в нападении с бутылкой на автобус в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на рейсовый автобус, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Нападение случилось в воскресенье вечером, 7 апреля, на улице Партизана Германа. По предварительным данным, задержанный поссорился с 66-летним водителем автобуса, из-за чего первый ударил по боковому зеркалу транспорта бутылкой. После этого дебошир скрылся.

Полиция поймала 23-летнего подозреваемого на улице Летчика Пилютова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру