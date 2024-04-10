Набиуллина: Рост стоимости жилья опережает увеличение доходов россиян

За прошедшие четыре года стоимость жилья в России выросла в среднем в два раза, заявила 10 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина в своем выступлении с отчетом в Госдуме. Доходы граждан за этот же период выросли в полтора раза, отметила она.

"Мы видим, что за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены квартир выросли где-то в два раза на первичном рынке, а зарплаты и доходы — где-то в полтора раза. То есть рост цен на жилье опережает доходы", — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава ЦБ выразила мнение, что ситуация на рынке ипотеки должна увеличивать доступность недвижимости, а не взывать рост "цехового пузыря". "Выгоды от низких ставок не должны "съедаться" ростом цен, как это происходит", — высказалась она.

Набиуллина добавила, что сейчас вопросом с льготной ипотекой занимается межведомственная рабочая группа Минфина, а также Центробанк.

Фото: ЗАКС.Ру