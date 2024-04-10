В Петербурге судья оштрафовал главу управляющей компании за ненадлежащую работу аварийщиков

Мировой судья в Петербурге оштрафовал гендиректора управляющей компании "Собрание" по иску прокурора Невского района, рассказали 10 апреля в надзорном ведомстве. Дело рассматривалось по статье об управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований (ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

В ходе проведенной ранее проверки прокуратура пришла к выводу о ненадлежащем исполнении "Собранием" законодательства в сфере ЖКХ. Речь шла о "грубых нарушениях лицензионных требований, выразившихся в ненадлежащей организации работы аварийно-диспетчерской службы", следует из сообщения ведомства.

Так, проверка показала "многочисленные факты" неисполнения оставленных жильцами заявок, а также нарушения нормативных сроков устранения аварий в сетях отопления и водоснабжения. При этом уборка, замена ламп и ликвидации подтоплений подвалов по заявкам жильцов "зачастую не производились вовсе". Кроме того, прокуратура отметила ненадлежащую работу диспетчеров и отсутствие обратной связи по обращениям.

Мировой судья рассмотрел дело и оштрафовал гендиректора компании на 100 тысяч рублей. Это минимальное взыскание из возможных.

Фото: ЗАКС.Ру