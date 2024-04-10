Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор обратился в сервис для изучения иностранных языков Duolingo с сообщением о запрете в России пропаганды ЛГБТ*, сообщил 10 апреля "Интерфакс". Также ведомство потребовало от адресата проверить распространяемый контент на наличие подобных материалов.

В РКН напомнили о предусмотренной законодательством ответственности за пропаганду ЛГБТ*. Санкции за пропаганду нетрадиционных отношений предусматривают для организаций штраф в размере от одного миллиона до четырех миллионов рублей, говорится в письме ведомства. Альтернативой денежному взысканию вступает приостановка деятельности юрлица на срок до 90 суток.

"У сервиса Duolingo есть российские аналоги", — отметили в РКН.

Ответ сервиса ведомству пока не поступал.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

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