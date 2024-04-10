Петербургские эпидемиологи прилетели в Оренбург для помощи детям

Петербургские детские эпидемиологи прилетели в Оренбург помогать детям, которые были госпитализированы из-за паводков, об этом 10 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

На место происшествия вылетела руководитель эпидемиологической службы вуза Анна Набиева и ее коллеги. Сначала врачи посетят инфекционную больницу.

Как рассказала Набиева, из-за чрезвычайной ситуации воду нельзя использовать даже для чистки зубов.

Также заведующий кафедрой детских инфекционных болезней вуза Владимир Тимченко заявил, что детям будут стараться помочь в Оренбурге, однако в особо экстренных случаях их заберут в Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру