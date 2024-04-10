Предполагаемого пособника напавших на "Крокус" террористов ищут в подмосковном городе Чехов

Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов в подмосковном городе Чехов введен сигнал "Сирена", об этом 10 апреля рассказал мэр города Михаил Собакин в своем Telegram-канале.

Как отметил глава города, в интернете появилась информация, что в Чехове может укрываться пособник террористов. "Интерфакс" пишет, что разыскиваемый может быть связан с подозреваемыми в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл".

"В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов", – написал мэр.

Также Собакин заявил, что сейчас в городе работают сотрудники МВД и ФСБ. Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле и будет информировать об оперативных мероприятиях.

Фото: ЗАКС.Ру