До конца года в Петербурге отремонтируют 110 дорожных объектов

В течение 2024 года Смольный рассчитывает отремонтировать 110 дорожных объектов на территории Петербурга, заявил 10 апреля глава Дирекции транспортного строительства Евгений Варов. Общая протяженность затронутых работами дорог составит 170 километров.

"В целом у нас на год задача отремонтировать порядка 110 объектов протяженностью 170 километров", — передает ТАСС слова чиновника.

Речь идет о Лиговском и Чкаловском проспектах, Гороховой улице, Ланском шоссе, Петровской набережной и других объектах, следует из слов Варова. В ходе ремонта рабочие заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтируют тротуары и водослив, а вместе с ними и трамвайные пути.

Чиновник отметил, что в нынешнем году погода позволяет приступить к дорожным работам на месяц раньше, чем в прошлом и позапрошлом годах. На пяти объектах ремонт уже стартовал, отметил он.

Также Варов сообщил о планах завершить весной строительство моста через Черную речку. По его словам, переправу должны будут ввести ко Дню города, то есть к 27 мая.

Фото: ЗАКС.Ру