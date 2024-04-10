Суд в Петербурге признал незаконной информацию о продаже обезьян в интернете

Московский районный суд признал запрещенной в России информацию на ряде сайтов, предлагающих приобрести редких обезьян, передает 10 апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Административные иски подал районный прокурор.

Как сообщается, в ходе мониторинга интернета прокурор обнаружил четыре сайта с предложением продажи обезьяны мангобея. Объявления сопровождались указанием цены и контактов продавцов, при этом на сайтах отсутствовали сведения о наличии разрешений на продажу охраняемых диких животных.

Мангобеи внесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. "Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются", — уточнили в судебной пресс-службе.

В ходе проверки установить владельцев сайтов не удалось. Суд признал размещенную на них информацию запрещенной на территории России.

Фото: ЗАКС.Ру