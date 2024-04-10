Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 19:52

Петербургским муниципалам не разрешили выделять бюджетные деньги на свои спортивные команды

фото ЗакС политика Петербургским муниципалам не разрешили выделять бюджетные деньги на свои спортивные команды

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 10 апреля отклонили инициативу единоросса Михаила Барышникова, согласно которой муниципальным образованиям формировать свои сборные спортивных команд. Барышников хотел поддержать местные сборные в рамках поправки к законопроекту о полномочиях МСУ в сфере спорта. 

- Органы местного самоуправления, я был главой, знают, что очень много сейчас соревнований в Санкт-Петербурге. Любительские лиги. Между районами, между муниципальными образованиями… А создавать муниципальные команды нельзя. Ни купить форму, ни заплатить взнос, ни заплатить за судейство и так далее. Эта поправка крайне необходима, - рассказал Барышников. 

Барышников в качестве примера привел МО "Константиновское", где, по его словам, есть хорошие футбольные и волейбольные команды, которые вынуждены получать финансирование от спонсоров. Сам депутат также "скидывался" на нужды спортсменов с главой МО Татьяной Зыковой. Также он положительно отзывался о любителях командных видов спорта из МО "Город Петергоф" и МО "Автово"

С критикой поправки выступил однопартиец Барышникова Денис Четырбок. Он сказал, что предложение не очень хорошо укладывается в концепцию изначального законопроекта. 

Константин Леньков / Фото из соцсетей Михаила Барышникова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Автово
Пока еще нет голосов...
МО Город Петергоф
Пока еще нет голосов...
МО Константиновское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Зыкова Татьяна Викторовна
Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Зыкова Татьяна Викторовна 




Новости10 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама