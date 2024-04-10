Сильнее всего за неделю в России подорожала свекла

За период со 2 по 8 апреля индекс потребительских цен в России вырос на 0,16 %, следует из данных Росстата. С начала года цены увеличились на 2,12 %.

Наиболее заметно за неделю подорожала столовая свекла, которая в среднем прибавила в стоимости 5,03 %. Также на 2,28 % подорожала морковь, на 1,11 % — баранина (кроме бескостного мяса), на 1,03 % — яблоки.

Среди продуктов питания сильнее прочих (на 2,04 %) подешевели огурцы. На 0,31 % подешевела гречневая крупа, на 0,19 % — репчатый лук, на 0,17 % — свинина (кроме бескостного мяса).

Что касается непродовольственных товаров, то здесь самую заметную динамику цен продемонстрировали лекарства. Так, на 0,92 % подорожал анальгин и на 0,81 % — эргоферон. В то же время на 0,52 % подешевел левомеколь.

Фото: ЗАКС.Ру