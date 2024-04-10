Глава администрации Красного Села получил штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений

Глава местной администрации МО "Красное Село" Игорь Иванов оштрафован за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ), рассказали в прокуратуре Петербурга 10 апреля.

В ходе проведенной проверки надзорное ведомство выявило несколько случаев, когда обращения граждан в местную администрацию были "необоснованно оставлены" без ответа. Поданы они были в ноябре-декабре прошлого года, а касались в том числе организации детских праздников и благоустройства и строительства детских площадок.

Прокурор Красносельского района вынес постановления в связи с выявленными нарушениями. Иванова оштрафовали на общую сумму в размере 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру