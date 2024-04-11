Бастрыкин потребовал доложить о детях из подвала в Петербурге

Ситуация с обнаружением троих детей в подвале дома по Московскому шоссе в Петербурге вызвала к себе интерес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Силовик потребовал представить доклад о ходе организованной в связи с инцидентом проверки.

"Главой ведомства дано указание доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении прав несовершеннолетних в Санкт-Петербурге", — сообщили в ведомстве.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало доследственную проверку из-за выявленной ситуации. В соответствии с поручением, и. о. руководителя ГСУ Олег Бобков должен будет доложить о ее ходе и выявленных обстоятельствах.

Ранее стало известно об обнаружении в подвале дома троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения, проживающих с отцом. Отмечалось, что дети находились в антисанитарных условиях, их госпитализировали с признаками ОРВИ и синяками и ссадинами. При этом следов насилия обнаружено не было.

В полиции возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Фото: пресс-служба СК