В Петербурге погода установила тройной рекорд за день

Минувшая среда, 10 апреля, отметилась в Петербурге сразу тройным погодным рекордом, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Причиной этого послужил зафиксированный в городе прогрев до +21,5 градуса по Цельсию.

Подобная температура на 4,8 градуса превысила предыдущий рекорд для этой даты, установленный еще в 1890 году. Помимо этого, отмеченное потепление стало самым сильным с начала года, а заодно сделало 10 апреля самой ранней датой, когда в Петербурге отмечалась температура выше +20 градусов.

После рекордного потепления температура в городе понизилась. По прогнозу Северо-Западного УГМС, в четверг петербуржцев ожидает умеренный ветер с порывами и температура на уровне от +9 до +11 градусов. Вечером возможен небольшой дождь.

Фото: ЗАКС.Ру