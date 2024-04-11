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Новости 11:17

В Петербурге задержали троих мигрантов по подозрению в краже дорогих смартфонов

фото ЗакС политика В Петербурге задержали троих мигрантов по подозрению в краже дорогих смартфонов

Петербургские полицейские задержали группу молодых мужчин, предположительно входящих в преступное сообщество. Их обвиняют в серийных кражах смартфонов, стоимость которых варьируется от 45 до 100 тысяч рублей. Как сообщает региональный главк МВД, трое из четверых задержанных - уроженцы стран ближнего зарубежья.

Потерпевшие из трех районов города подали на злоумышленников пять заявлений.

Предполагаемые похитители iPhone действовали одним и тем же образом. Они знакомились в ночи с прохожими и заводили разговор, в ходе которого им удавалось незаметно завладеть дорогостоящими гаджетами. Возможных членов банды задержали по адресам их проживания.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти


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