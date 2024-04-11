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Новости 11:38

В центре Петербурга продадут Дом Второго общества взаимного кредита

фото ЗакС политика В центре Петербурга продадут Дом Второго общества взаимного кредита

В Петербурге выставили на торги Дом Второго общества взаимного кредита (Садовая улица, 34А) по начальной цене более 574 млн рублей. Карточка аукциона опубликована на сайте "ДОМ.РФ".

Здание со 116-летней историей признано памятником федерального значения. До 2010-х годов в нем располагался офис "Балтийского банка". Площадь объекта составляет 4,4 тысячи кв. метров.

Заявки участников принимаются до 20 мая, торги состоятся четырьмя днями позже. Сегодня здание находится на балансе у ФГУП "Дирекция по инвестиционной деятельности".

фото: земля.дом.рф


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