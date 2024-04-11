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Новости 11:59

Сын Газманова намерен выдвинуться в Мосгордуму

фото ЗакС политика Сын Газманова намерен выдвинуться в Мосгордуму

Сын поп-исполнителя Олега Газманова Родион Газманова, представляющий ту же профессию, собрался баллотироваться в депутаты Московской городской думы. 42-летний певец и телеведущий подал документы на праймериз единороссов, о чем сообщает столичное отделение партии.

"У меня не только большой творческий и управленческий опыт, я давно работаю с общественными организациями, оказывающими помощь людям мудрого возраста, закрепленными за "домами заботы", как я их называю", - приводится его комментарий.

Газманов-младший, известный по песне "Люси", считает себя сверхответственным перфекционистом. Праймериз ЕдРа пройдет с 20 по 26 мая, на них зовут всех москвичей.

Предыдущие выборы в МГД сопровождались скандалами из-за того, что до массово них не допустили оппозиционеров. Недопуск вызвал протесты, которые обернулись для их организаторов так называемым "московским делом".

фото: московское реготделение ЕР


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