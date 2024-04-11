47news: В администрацию Новой Ладоги пришли с обысками

В четверг 11 апреля в администрацию Новоладожского поселения пришли сотрудники управления СК по Ленобласти, расследующие коррупционное дело, о чем пишет издание 47news.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) возбудили в связи с расходованием средств, полученных из федерального центра в рамках программы "Жилье и городская среда". Предположительно, имеется в виду контракт на благоустройство проспекта Карла Маркса в Новой Ладоге.

В деле могут фигурировать глава администрации поселения Игорь Цыганков, его заместитель Елена Егорова и бизнесмен Алексей Милявский, возглавляющий компанию "СТС-Ладога". О размере ущерба пока не сообщается.

Фото: ЗАКС.Ру