Госдума обратилась в Минстрой из-за стоимости обслуживания газового оборудования

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 11 апреля приняли обращение к главе Минстроя Иреку Файзуллину касательно пересмотра оплаты обслуживания газового оборудования в квартирах. Ситуация вдохновила спикера ГД Вячеслава Володина на рассуждения об обязанностях парламентариев перед избирателями.

"Тема, которая сегодня рассматривается, крайне резонансная, она волнует людей. Наша обязанность — защищать интересы граждан, представлять их интересы в парламенте. А здесь случай особый: мы должны еще заниматься правоприменительной практикой и ее анализом", — цитирует слова Володина пресс-служба Думы.

Обращение к Файзуллину было подготовлено в связи с многочисленными жалобами россиян из-за резкого подорожания стоимости обслуживания газового оборудования, уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента. Володин заявил, что цены отличаются не только в разных регионах, но также внутри одного субъекта, в зависимости от тарифов той или иной компании.

Тарифы на обслуживание внутриквартирного оборудования выросли в 1,5-3,3 раза, а внутридомового — до 2,3 раза. Подобная ситуация связана с методическими рекомендациями Минстроя, полагают депутаты. В связи с этим они попросили главу Минстроя изучить вопросы пересмотра методических указания и организации мониторинга за расценками.

Фото: ЗАКС.Ру