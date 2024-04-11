По делу о сносе вокзала в Токсово КС занял сторону градозащитников

Конституционный суд рассмотрел жалобу жителя Ленобласти Дмитрия Сергеева, который боролся против сноса здания железнодорожного вокзала станции Токсово.

В иске он отметил, что не смог добиться от судов мер предварительной защиты после того, как комитет по культуре отказался признавать вокзал памятником. Это открыло возможность для сноса здания до окончания судебного спора, что и было сделано.

Характерно, что вскоре после сноса Ленинградский областной суд объявил недействующим приказ комитета об отказе во включении вокзала в перечень памятников.

КС признал правоту Сергеева и указал, что законодательство нуждается в корректировке. Согласно постановлению, суды в подобных делах должны иметь право обязать собственника здания воздержаться от сноса до завершения разбирательства.

"Заявитель имеет право на компенсацию", - гласит вывод КС.

Токсовский вокзал, построенный до революции и существенно видоизмененный столетие спустя, снесли в апреле 2021 года.

фото: Живой Город / Telegram