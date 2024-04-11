В Петербурге полиция задержала другороссов на акции против нелегальной миграции

Двое сторонников "Другой России Э. В. Лимонова" задержаны в Петербурге в ходе акции против нелегальной миграции в Петербурге, сообщили 11 апреля в местном отделении партии. Высказать свое мнение активисты пришли к зданию управления по вопросам миграции ГУ МВД на Кирочной улице, 4.

В ходе акции другороссы скандировали лозунги и зачитали текст обращения с требованием привлечь к ответственности виновных в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Согласно их представлениям, ответственность за трагедию в концертном зале лежит на "Киеве, Западе и госкапитализме".

Другороссы потребовали ужесточить миграционное законодательство, "упразднить криминальные национальные диаспоры" и привлечь к ответственности ряд лиц, включая двух членов правительства.

Правоохранители задержали на акции другороссов Илью Степанова и Артема Мороза.

Фото: ЗАКС.Ру