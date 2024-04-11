Чиновники возложили цветы к памятнику блокадному трамваю

Накануне 82-летия со дня возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде чиновники Смольного и сотрудники транспортных организаций провели мемориальную акцию.

Организаторы и участники мероприятия собрались у трамвайного парка №8 в Кировском районе и возложили цветы к памятнику блокадному трамваю.

Зампред комитета по транспорту Ренат Ягудин напомнил, что в разгар Великой Отечественной войны истощенные жители, несмотря на все трудности, нашли в себе силы отремонтировать рельсы и контактную сеть.

"Это подвиг, который мы должны всегда помнить! И рассказывать нашим потомкам, почему здесь стоит памятник блокадному трамваю!", - приводит слова чиновника пресс-служба комитета.

На церемонии возложения цветов сыграл оркестр из духовых инструментов.

фото: Начальник транспортного цеха / Telegram