Дореволюционный дом в Песочном был снесен без разрешения КГИОП

Снос деревянного дома в Песочном по адресу Советская улица, 41, произведенный собственником в марте, не согласовывался с чиновниками. Об этом со ссылкой на КГИОП пишет издание "Канонер". Теперь комитет допускает подачу судебного иска.

"В рамках контрольных мероприятий, проведенных КГИОП 10 апреля 2024 года, информация о проведении работ по сносу здания... подтвердилась", - рассказала замглавы комитета Галина Аганова.

В конце прошлого года двухэтажный дореволюционный дом в аварийном состоянии приобрело ООО "Вода". Расселенный объект сильно пострадал при пожаре пять лет назад.

фото: Влада, Citywalls.ru