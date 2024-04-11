За неделю 70 человек обратились в Петербурге к медикам из-за присасывания клещей

В общей сложности 70 человек обратились с 5 по 11 апреля в медицинские учреждения Петербурга в связи с присасыванием клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В 18 случаях речь шла о детях моложе 17 лет.

Непосредственно в черте Петербурга клещи напали на 14 человек. В Невском и Пушкинском районах насчитали по четыре укуса, еще два — в Красногвардейском и по одному — в Выборгском, Красносельском, Петродворцовом и Фрунзенском районах города.

"В указанный период 2024 года зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано", — отметили в Роспотребнадзоре.

Всего за указанный период лаборатории исследовали 84 клеща. Из них у 18 клещей обнаружили возбудителя боррелиоза и у четырех — возбудителя моноцитарного эрлихиоза. Возбудитель энцефалита у исследованных членистоногих обнаружен не был.

Фото: Комздрав СПб / Telegram