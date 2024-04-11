По делу о диверсионном сообществе арестовали двоих жителей Калининградской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Калининградской области задержали двоих местных жителей. Их заподозрили в организации диверсионной группы (ч. 1 ст. 281.3 УК) и участии в ней (ч. 2 ст. 281.3 УК), о чем со ссылкой на ФСБ пишет ТАСС.

По версии силовиков, оба фигуранта сотрудничали со Службой безопасности Украины. В их задачи входило организовывать поджоги важных объектов, а также вербовать новых членов преступного сообщества.

Обоих задержанных поместили под арест. Нынешнее законодательство позволяет присудить им пожизненное заключение.

Фото: ЗАКС.Ру