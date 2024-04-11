В Петербурге суд признал бесхозяйной партию пива, задержанную таможней

Суд в Петербурге занял сторону Балтийской таможни, которая добивалась признания бесхозяйным имуществом поставки из трех литровых бутылок пива.

Товар марки San Miguel задержали на границе, поскольку он был предметом административного правонарушения. Владевший пивом предприниматель не проявил желания корректно его задекларировать, и сроки этой процедуры истекли, передает объединенная пресс-служба городских судов.

В заявлении таможенники указали, что описанные выше обстоятельства влекут за собой расходы по хранению поставки. В итоге Кировский районный суд удовлетворил иск. Бутылки передадут управлению Росалкогольтабакконтроля по СЗФО.

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