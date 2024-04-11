В РФ завели первое дело о добровольной сдаче в плен

В Российской Федерации начали расследовать первое в новейшей истории дело о добровольной сдаче военнослужащего в плен. Об этом стало известно из базы данных Первого Восточного окружного суда. На карточку дела обратил внимание РБК.

Суд рассматривал апелляцию на постановление об аресте, вынесенное Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом, и отклонил жалобу. Дело объединило составы по двум статьям: ст. 352.1 УК (добровольная сдача в плен) и ч. 3 ст. 338 УК (дезертирство в период мобилизации или ведения боевых действий). Его подробностей в открытых данных нет. За дезертирство наказывают строже: по ч. 3 ст. 338 УК можно лишиться свободы на срок до 15 лет.

Статья о добровольной сдаче в плен (до 10 лет заключения) появилась в российском законодательстве на фоне объявления частичной мобилизации, в сентябре 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру