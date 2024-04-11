Водоканал отчитался о высоком качестве петербургской воды в первом квартале года

С начала года сотрудники петербургского Водоканала провели более 46 тысяч исследований питьевой воды. Как сообщает сайт госпредприятия, из них более 17 тысяч экспертиз коснулись воды, взятой на выходе с водопроводных станций. Максимально допустимая концентрация вредных веществ и опасных компонентов нигде не была превышена.

За первый квартал петербуржцы более 300 раз пожаловались сотрудникам на качество воды. Утверждается, что всякий раз проблема была решена и притом оперативно.

Между тем в пресс-службе Смольного обратили внимание, что в весенний период контроль за очисткой воды традиционно усиливается. Это связано с особенностямы Невы. Губернатор Александр Беглов похвалил городской Водоканал, назвав его одним из лидеров коммунальной отрасли страны.

фото: vodokanal.spb.ru