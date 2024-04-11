Жители Рахьи остались без холодной воды

Во Всеволожском районе жители поселка Рахья с вечера 10 апреля оказались лишены холодного водоснабжения. Первоначально аварию планировали устранить к семи часам вечера четверга. Однако вместо этого администрация Рахьинского поселения выступила с иным объявлением.

С 19 до 20 часов открыли подачу воды из накопительного резервуара, в связи с чем граждан призвали запастись водой. О новых сроках ликвидации аварии пока неизвестно. В комментариях к новому объявлению жители выражают недовольство.

Леноблводоканал тем временем сообщил об организованном подвозе воды. Цистерну установили на главной площади поселка с почти 4 тысячами населения.

Портал 47news отмечает что населенным пунктом с 24 февраля 2022 года де-юре управляет один человек, а де-факто - другой.

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