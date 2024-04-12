Погода в Петербурге останется прохладной и дождливой

В Петербурге продолжится похолодание с дождями и ветрами, об этом 12 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей будет формировать тыловая часть циклона. Из-за этого в городе будет все еще довольно холодно, а также возможны кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +9…+12 градусов. Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу, 13 апреля, в городе вечером пройдут дожди, а температура повысится до +11…+13 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру