В отношении жителя Киришей возбуждено уголовное дело из-за поджога сигареты Вечным огнем

Житель города Кириши в Ленинградской области попал под статью об осквернении мест захоронения (ст. 244 УК РФ), об этом 12 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Ранее мужчина уже был судим. Утром в четверг, 11 апреля, полиция просматривала камеры видеонаблюдения рядом с Вечным огнем в сквере Победы. Там заметили мужчину, который склонился над Вечным огнем с сигаретой и поджигал ее с помощью пламени.

Правоохранители задержали курильщика в этот же день на этом же месте. Мужчину привезли в отдел, однако отпустили под обязательство о явке.

Фото: ЗАКС.Ру