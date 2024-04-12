В Петербурге задержан замглавы Василеостровского района

Заместитель главы Василеостровского района Петербурга Владлен Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, об этом 11 апреля писала "Фонтанка.ру".

Задержание произошло днем в четверг, 11 апреля. Этим занимались сотрудники службы экономической безопасности ФСБ. Также речь идет о том, что мужчину поймали "с поличным".

По предварительным данным, речь идет о финансовых отношениях с одной из управляющих компаний. Сам Родионов на посту занимался ЖКХ.

Владлен Родионов пришел в администрацию района в 2018 году, и сразу же начал заниматься вопросами ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Ранее он работал в Кронштадтском районе Петербурга.

Фото: Владлен Родионов / ВКонтакте