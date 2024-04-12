Упавшая в автобусе петербурженка отсудила у перевозчика почти 200 тысяч рублей

Петербурженка через суд добилась компенсации от компании "ПитерАвто", обслуживавшей автобус, в котором она упала два года назад. Инцидент случился на Большом проспекте Петроградской стороны. Почти сразу после того, как женщина зашла в автобус, водитель закрыл двери и начал движение. Пассажирка не успела схватиться за поручень, потеряла равновесие и получила травмы, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Падение попало на запись видеокамеры. Авария стала поводом для возбуждения административного дела, однако срок давности для привлечения водителя к ответственности истек.

Петродворцовый районный суд указал, что женщина не задокументировала связь между травмами и расходами на лекарства, на которые пожаловалась. Несмотря на это, в ее пользу с перевозчика взыскали 180 тысяч рублей компенсации морального ущерба и 10 тысяч рублей компенсации расходов на представителя в суде.

Фото: ЗАКС.Ру