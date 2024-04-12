Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем космонавтики

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили горожан с Днем космонавтики, об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе Смольного и Telegram-канале спикера ЗакСа.

В этот день первый полет в космос совершил Юрий Гагарин. Как отметили губернатор и спикер, это особая гордость для нашей страны.

Беглов рассказал, что Петербург играет не последнюю роль в освоении космоса. В городе были собраны первые ракеты, спутники и космические корабли, а также Северная столица может гордиться своими учеными и инженерами в космической отрасли.

Бельский напомнил, что именно руками петербургских специалистов был создан космический аппарат "Луноход".

"На берегах Невы уже почти век ведётся работа по созданию новых ракетных двигателей, электронного оборудования, спускаемых космических аппаратов. Руками наших специалистов был создан знаменитый "Луноход"", – сказал Бельский.

Парламентарий и губернатор поблагодарили всех, кто имеет причастность к космонавтике, а петербуржцев поздравили с праздником.

Фото: ЗАКС.Ру