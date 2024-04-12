В Ленобласти задержали предполагаемых мошенников, выдававших себя за силовиков

В Лодейном Поле полицейские задержали четверых местных жителей, фигурирующих в новом деле об организованном телефонном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По данным МВД, злоумышленники оформили свыше 70 SIM-карт и регулярно звонили с них незнакомым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или представителями банков. Для обогащения они выдумывали истории о несчастных случаях с родственниками абонентов и проблемах с банковскими счетами. Обманом добытые деньги делились между участниками преступной группы и переводились на криптокошельки.

Задержанным мужчинам - от 31 до 34 лет. Двоих из них арестовали, а еще двоих отпустили под обязательство о явке.

Фото: ЗАКС.Ру