Выплаты за участие в СВО защитят от списаний при банкротстве

Правительство поддержало новый законопроект, подготовленный Рабочей группой по СВО и призванный защитить выплаты ее участникам от списания при банкротстве. Как сообщает глава рабочей группы Андрей Турчак, инициативу внесли в Госдуму.

На сегодняшний день не подлежат списанию и изъятию при банкротстве единственное жилье должника, алименты, выплаты в размере прожиточного минимума, но на выплаты за участие в спецоперации это правило не распространяется.

"Сегодня при запуске процедуры банкротства все имущество должника выделяется в так называемую "конкурсную массу" и используется для погашения долгов", - пояснил Турчак в своем Telegram-канале.

Новый законопроект также запрещает по тем же основаниям блокировать карты и счета, на которые военнослужащим приходят деньги за участие в боевых действиях.

Фото: ЗАКС.Ру