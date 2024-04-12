В Эстонии предложили признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать Московский патриархат РПЦ террористической организацией, об этом 12 апреля пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на эстонские СМИ.

Такая мера позволит запретить организацию на территории Эстонии. Однако, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта идея – проявление душевного нездоровья.

При этом Ляэнеметс отметил, что решение о запрете московского патриархата РПЦ не повлияет на прихожан и храмы, но разорвет связи с Москвой.

По словам представителя эстонской православной церкви московского патриархата, церковь в Эстонии не подчиняется в прямом смысле РПЦ и не несет ответственность за высказывания церковных лидеров в России.

Фото: patriarchia.ru