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Новости 12:49

В аэропортах усилят защиту от беспилотников

фото ЗакС политика В аэропортах усилят защиту от беспилотников

Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов страны от беспилотников, об этом 12 апреля пишет РБК со ссылкой на источник.

Речь идет в первую очередь об аэродромах первой и второй категории объектов транспортной инфраструктуры, то есть те, где есть наибольший риск внешнего воздействия. В стране таких 50.

Уточняется, что операторы аэропортов сами не имеют права сбивать беспилотники, поэтому поручение адресовано подразделения транспортной безопасности. 

Также источник РБК отметил, что полномочия сбивать БПЛА есть у ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации".

Фото: ЗАКС.Ру


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