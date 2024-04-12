В аэропортах усилят защиту от беспилотников

Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов страны от беспилотников, об этом 12 апреля пишет РБК со ссылкой на источник.

Речь идет в первую очередь об аэродромах первой и второй категории объектов транспортной инфраструктуры, то есть те, где есть наибольший риск внешнего воздействия. В стране таких 50.

Уточняется, что операторы аэропортов сами не имеют права сбивать беспилотники, поэтому поручение адресовано подразделения транспортной безопасности.

Также источник РБК отметил, что полномочия сбивать БПЛА есть у ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации".

Фото: ЗАКС.Ру