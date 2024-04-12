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Новости 13:05

В двух районах Петербурга сносят незаконные торговые павильоны

фото ЗакС политика В двух районах Петербурга сносят незаконные торговые павильоны

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом начали сносить две торговых точки, в общей сложности занимающие 300 кв. метров. Как сообщает комитет, одна из них расположена на Шуваловском проспекте (Приморский район), другая - на улице Чудновского (Невский район, правобережная часть). У обоих арендаторов закончились договоры со Смольным и образовались долги перед городом (150 и 50 тысяч рублей соответственно).

Помимо этого, в деятельности бизнесменов, отказавшихся добровольно ее прекращать, усмотрели нарушения правил торговли.

Так, на Шуваловском проспекте, где располагалось заведение, продающее шаверму, не имелось контрольно-кассового аппарата. В свою очередь, на улице Чудновского не соблюдались правила реализации алкоголя и табачных изделий. В обоих случаях торговля частично велась в местах, для этого не предназначенных.

фото: комитет по контролю за имуществом Петербурга


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