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Новости 13:20

Бастрыкина взволновало кафе на Планерной улице, где собираются мигранты

фото ЗакС политика Бастрыкина взволновало кафе на Планерной улице, где собираются мигранты

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин узнал о существовании проблемного кафе на Планерной улице в Петербурге. Ему пожаловались на то, что возле заведения регулярно скапливаются мигранты и нарушают общественный порядок.

В частности, иностранцы шумят по ночам, пристают к взрослым и детям, передает информационный центр СК. Критику в свой адрес указанная категория лиц встречает с агрессией.

Следственные органы в Петербурге начали процессуальную проверку в связи с жалобой. О ее результатах Бастрыкину доложат в ближайшее время.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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