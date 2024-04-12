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Новости 14:14

За оставление части военнослужащий из Псковской области получил 6,5 лет

фото ЗакС политика За оставление части военнослужащий из Псковской области получил 6,5 лет

В Псковской области вынесли приговор военнослужащему по имени Владимир Хить. Как сообщает "Псковская губерния", он как минимум трижды самовольно оставлял военную часть.

В январе нынешнего года фигурант получил пять лет условно по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление места службы в период мобилизации на срок больше месяца).

Накануне Псковский гарнизонный военный суд за то же деяние, а также за самовольное оставление места службы в период мобилизации на срок свыше двух суток, но не более десяти суток (ч. 2.1 ст. 337 УК) путем сложения приговоров назначил Хитю 6,5 лет колонии. Свою вину он признал лишь частично.

Фото: ЗАКС.Ру


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