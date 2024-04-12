В Москве взорвалась иномарка с водителем

На севере Москвы сработало взрывное устройству под крузером марки Toyota, об этом 12 апреля пишут "РИА Новости" со ссылкой на московские экстренные службы.

Уточняется, что водитель иномарки пострадал. Инцидент произошел на Коровинском шоссе рядом с домом №3. Также отмечено, что пожар за взрывом не последовал.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело, следователи и экстренные службы осматривают место происшествия. Московская прокуратура взяла на контроль расследование дела.

В ближайшее время буду проведены экспертизы, в их числе медицинская и взрывотехническая.

Фото: ЗАКС.Ру